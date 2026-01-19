El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así funciona el servicio de atención inmediata de salud en Bogotá: ¿Es para toda la comunidad?

Álvaro Andrés González Alférez, médico general y especialista en cirugía vascular, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el futuro del servicio de atención inmediata de la salud de Bogotá.

La Subred Sur Occidente, que abarca localidades las cuales son Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda e incluye hospitales de mediano y alto nivel de complejidad como el Hospital de Kennedy, el Hospital de Fontibón, el Hospital de Bosa y el Hospital Pediátrico de Tintal, planteó el proyecto de un servicio de atención inmediata.

Partiendo de esto, el doctor contó que al Hospital de Occidente de Kennedy llegó un habitante de calle en un regular estado de salud que requería procedimientos invasivos.

“Pudo ser manejado de manera definitiva acá en el hospital. Absolutamente gratis”, dijo.

Esto, gracias a que, según contó, el Hospital Occidente de Kennedy, que pertenece a la subred sur-occidente y manejado bajo la Secretaría de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta con un servicio de angiografía desde noviembre del 2025.

“Es un equipo moderno de última tecnología, fue el primero que llegó a Colombia, el segundo que ya se encuentra funcionando en Colombia, y es el tercero a nivel de Latinoamérica, y tiene unas características que le permiten brindar una atención de la más alta tecnología a los pacientes de todos los niveles sociales”, dijo.

Asimismo, comentó que en Bogotá hay más de 15 angiógrafos en el Distrito. “El de la Subred Sur Occidente es el primero, es propio, adquirido por la Secretaría de Salud y ya se encuentra en funcionamiento para toda la comunidad”.

“Es un equipo biplano que permite tener imágenes en más de 360 grados, que permite atender pacientes con patologías cerebro-cardiovasculares, de cirugía vascular, hemodinamia, electrofisiología, radiología intervencionista y neuro intervencionismo, y pues está a la mano para toda la comunidad”, dijo.