Autoridades del Tolima implementarán retenes para solicitar la vacuna contra la fiebre amarilla

Tolima

La Secretaría de Salud del Tolima lideró una reunión con los nuevos comandantes de la Policía Nacional, la Sexta Brigada del Ejército, alcaldes, secretarios de Salud, gerentes y autoridades municipales, con el fin de fortalecer las acciones frente a la alerta por fiebre amarilla en el cierre de esta temporada de vacaciones.

En ese sentido, el coronel Arnold Esneider Pérez, comandante de la Sexta Brigada, indicó que las tropas apoyarán las labores de control y prevención en el territorio mediante retenes pedagógicos. Por su parte, el comandante de la Policía del Tolima, Jhon Anderson Vargas, aseguró el acompañamiento de la institución, especialmente durante el último festivo de la temporada de fin de año.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo Hernández, advirtió que el departamento concentra el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con 122 contagios, y que se registran 47 fallecimientos, incluidos visitantes no vacunados.

“Los retenes pedagógicos son un pare por la vida; se solicitará el carné de vacunación para proteger la salud de todos”, señaló la funcionaria.

Entretanto, los secretarios de Salud y los gerentes de los hospitales manifestaron su apoyo para garantizar puestos de vacunación en sitios estratégicos de los municipios, con el fin de asegurar el biológico que previene esta grave enfermedad. Municipios como Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Purificación y Ataco contarán con puntos de vacunación durante los días viernes, sábado, domingo y lunes.