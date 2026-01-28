Fedearroz pide que arancel del 30% al arroz de Ecuador sea permanente

Tolima

Rafael Hernández, gerente General de Fedearroz, aseguró desde el municipio de El Espinal, Tolima que el primer semestre del año 2026 será muy difícil para el gremio debido a que en el mercado mundial existe una sobreoferta de arroz.

“La India y otros países está ofreciendo arroz barato en el mercado, eso lo que ha hecho es descender el precio, hasta que no se agote la sobreoferta no habrá una estabilidad mundial de los precios”, dijo Rafel Hernández.

El directivo gremial que se reunió con arroceros del Tolima y el Huila recomendó al gremio implementar herramientas tecnológicas que existen para poder competir en el mercado bajando los costos de producción.

“El agro no ha sido prioritario para ningún gobierno, siempre somos la cenicienta del paseo, especialmente el arroz”, dijo Hernández al anunciar que se requiere del Gobierno Nacional controlar la frontera con Ecuador para evitar el contrabando.

Arroceros piden nuevamente incentivo al almacenamiento

Según Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, se requiere que el gobierno apruebe nuevamente el incentivo al almacenamiento de arroz, debido a que la eliminación ha sido la principal causa para que los precios del cereal bajen.

Por otra parte, aseguró que se requiere seguir implementando el programa tecnológico AMTEC de Fedearroz, como contribución para bajar costos de producción y lograr la competitividad con el cereal que llega de los Estados Unidos.

A la vez reconoció que desde el gremio se habían solicitado las medidas para impedir el ingreso de arroz desde el Ecuador y que llevó a la imposición de un arancel del 30%.

Dato: Según Fedearroz, cualquier importación del cereal de Ecuador, deberá hacerse únicamente por vía marítima, determinación que además permite el control al contrabando.

En el encuentro los agricultores del Tolima y el Huila insistieron en la necesidad de que el gobierno tome medidas efectivas para reducir la tasa por uso de agua (TUA), cómo mecanismo para respaldar la reducción de costos de producción, sin renunciar a otros apoyos que deben darse al proceso de producción y comercialización de la cosecha.