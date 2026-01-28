Envían a la cárcel a presunto responsable de millonario hurto en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de cometer un millonario hurto en Cúcuta, luego de acoger la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de Héctor Enrique Bermúdez Rodríguez, conocido con el alias de ‘El Chueco’, quien fue asegurado en centro carcelario como presunto responsable del hurto de 35 millones de pesos a un ciudadano, en hechos ocurridos el pasado 23 de enero en la capital de Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría intimidado con arma de fuego a dos personas, entre ellas un menor de edad, para despojarlas de un teléfono celular y del dinero en efectivo que llevaban dentro de un bolso. Tras cometer el hurto, el presunto responsable escapó del lugar en una motocicleta.

Bermúdez Rodríguez fue capturado durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en una vivienda del municipio de Villa del Rosario, hasta donde las autoridades llegaron luego de geolocalizar el celular hurtado.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron un revólver con su respectiva munición, 22 cartuchos adicionales, varios objetos pertenecientes a las víctimas, así como las prendas de vestir y la motocicleta que, al parecer, fueron utilizadas para cometer el delito.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en su modalidad agravada.

El procesado no aceptó los cargos, pero aun así el juez consideró que debía permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.