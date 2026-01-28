El Pulso del Fútbol, 28 de enero de 2026

Luis Javier Suárez ha marcado más de 20 goles en la presente temporada. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el mercado de fichajes del América de Cali. Steven dijo: “Hay una cláusula que dice que si Nicolás Hernández se va, no le deja ni un peso al América así tenga contrato. El empresario del jugador es Pascual Lezcano”. Sobre el tema César agregó: “El representante de Rodrigo Holgado dijo que el jugador irá a Independiente, porque no tiene un buen ambiente en el América”.

