Ejército refuerza la democracia en Boyacá

El Ejército Nacional anunció un amplio despliegue de tropas en Boyacá para garantizar la seguridad durante las próximas jornadas electorales, como parte del Plan Democracia, que busca asegurar el libre ejercicio del voto en todo el territorio departamental.

El general Eddy Cardona, comandante de la Primera Brigada, confirmó que 4.100 soldados estarán desplegados en zonas urbanas y rurales. «...Vamos a desplegar más de cuatro mil soldados para garantizar el libre ejercicio del voto a todos los ciudadanos del departamento de Boyacá...», afirmó el oficial, al precisar que la brigada tiene a su cargo 119 municipios.

El dispositivo de seguridad cubrirá antes, durante y después de las elecciones, con especial atención en los puestos de votación rurales y de difícil acceso, donde las tropas también apoyarán la logística y el traslado del material electoral, en coordinación con la Registraduría y las demás autoridades civiles.