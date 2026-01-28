Continúan las jornadas especiales para agendar citas de pasaporte en Santander

La Oficina de Pasaportes de Santander mantiene activas las jornadas especiales de agendamiento de citas para el trámite del pasaporte, con el fin de garantizar un acceso ordenado y oportuno al servicio en el departamento.

Para las personas que residen en el área metropolitana de Bucaramanga, el agendamiento se realiza todos los miércoles, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, en el Coliseo Vicente Díaz Romero.

A partir de las 2:00 p. m., más de mil ciudadanos pueden programar su cita para los cuatro días hábiles siguientes, teniendo en cuenta que los cupos son limitados.

El trámite del pasaporte se realiza en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el Centro Comercial Cacique, subsótano, local 10. El valor del documento en 2026 es de $305.560, con la posibilidad de acceder a un descuento del 10 % para quienes presenten el certificado electoral.

Para adelantar el proceso, los ciudadanos deben presentar la cédula de ciudadanía. En el caso de menores de edad, se exige el registro civil original del folio y la tarjeta de identidad.

De igual manera, continúa vigente el programa “Tardes de Provincia”, dirigido a los ciudadanos que viven fuera del área metropolitana, quienes pueden adelantar el trámite sin cita previa los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, directamente en la Oficina de Pasaportes.

Para acceder a este espacio, deben acreditar su lugar de residencia con un recibo de servicio público o certificación del Sisbén.