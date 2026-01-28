Condenan a un conductor de bus que abusó sexualmente de una menor en Melgar, Tolima

Tolima

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 12 años de prisión a Jorge Luis Borda Ortiz, por abusar sexualmente a una menor de edad de 12 años en Melgar, Tolima.

Borda Ortiz aceptó por preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Preacuerdo que fue admitido por el juez de la República.

Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2022. La investigación estableció que el agresor la había contactado inicialmente por redes sociales, y la abusó dentro de un bus de servicio público, del cual era conductor y tenía guardado en un parqueadero.

En la decisión el hombre también fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal, es decir, 12 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a Borda Ortiz en el barrio la Gran Vía de Melgar, para que cumpla su condena en un centro penitenciario.