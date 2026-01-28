Con 166 agentes de tránsito no damos a basto: Jahir Manrique, director de tránsito de Bucaramanga

Bucaramanga

El director de tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, aseguró que aunque los operativos en la ciudad continúan e incluso se han incrementado la cifra de comparendos impuestos, hay un déficit en agentes para poder atender las situaciones en toda la capital santandereana.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

"Seguimos haciendo operativos pero con 166 agentes de tránsito, con 50 agentes por turno no damos a basto para una ciudad de más de 700.000 habitantes. Seguimos haciendo nuestro trabajo, pero debemos es llegar al ciudadano", indicó el director de tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique.

Además, indicó el director que en el 2025 se incrementaron en un 70% los comparendos en comparación con el año anterior. En el último se año fueron 32.000 comparendos los que se impusieron en la capital santandereana.

También confirmó el director Manrique que desde febrero llegarán a la ciudad 100 nuevos reguladores viales para controlar el tráfico en puntos claves de la ciudad.