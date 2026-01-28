Comisión de Fútbol admite fallas de control tras hechos violentos en el estadio de Cúcuta

Cúcuta.

La Comisión de Fútbol de Cúcuta reconoció fallas en los controles de seguridad y en la logística del partido disputado en el estadio General Santander, entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, luego de los graves hechos de violencia registrados durante el encuentro, situación que dejó un hincha muerto, policías lesionados y daños en establecimientos comerciales.

Luis Fernando Fuentes, secretario técnico de la Comisión, admitió que el operativo no respondió a las necesidades de un partido que ya estaba catalogado como de alto riesgo.

“Fue una falla de logística, me da pena decirlo, pero no hubo un buen control y ahí están las consecuencias”, afirmó a Caracol Radio.

El directivo explicó que, ante la magnitud de lo ocurrido, se convocó de manera urgente una reunión virtual con la Comisión Nacional de Fútbol, el Ministerio del Deporte y la Dimayor, con el fin de evaluar responsabilidades y definir medidas inmediatas.

“Prendimos las alarmas y hoy tenemos una reunión con estas entidades para tratar las medidas y el proceso sancionatorio”, señaló.

Fuentes indicó que, aunque la normativa establece un plazo de 15 días para los trámites correspondientes, el proceso sancionatorio comenzará desde mañana.

Este podría derivar en sanciones administrativas y deportivas, así como en nuevas restricciones para el ingreso de público al escenario deportivo.

Durante la entrevista, el secretario técnico también cuestionó el rol de quienes se presentan como líderes de barras en la ciudad, asegurando que no cumplen con los requisitos legales para ser reconocidos como barras organizadas.

“Aquí no tenemos barras futboleras organizadas; lo que hay son grupos de jóvenes a los que les gusta el fútbol, pero también el desorden”, sostuvo.

El funcionario recalcó que la violencia no puede seguir haciendo parte del fútbol cucuteño y advirtió que el estadio no puede convertirse en un espacio inseguro para los asistentes.

“Cuando el estadio se vuelve un escenario de guerra, cualquier ciudadano queda expuesto. Hasta ahí esto puede llegar”, concluyó.