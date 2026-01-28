Combustible robado del poliducto del Cesar en las calles de Cúcuta

Cúcuta

Los representantes de las estaciones de combustible alzaron la voz para alertar sobre el incremento de la informalidad en la venta de combustible que volvió aflorar en las calles de Cúcuta.

Lo que advierte el gremio es que la gasolina hurtada al poliducto en el sur del Cesar esta vendiéndose en esta ciudad, a través de los pimpineros.

Aseguran los empresarios que por ahora no hay control al robo que diariamente se realiza a la infraestructura de Ecopetrol en la zona limítrofe de Norte de Santander y el Cesar.

La repercusión más grave a esta situación la tiene el municipio de Cúcuta que pierde el ingreso por sobretasa que genera el combustible legal.

En medio de la alerta que han generado los representantes del sector por ahora no hay una respuesta de las autoridades para frenar esta situación que ha crecido de manera desproporcionada en el presente año.