CENS denuncia retención e intimidación contra su personal en zona rural de Cúcuta

Cúcuta.

La empresa CENS EPM rechazó de manera categórica los actos de violencia, intimidación y retención ilegal de los que fueron víctimas varios de sus trabajadores en el corregimiento de San Faustino, zona rural del municipio de Cúcuta.

Según el comunicado oficial, el hecho se presentó en el sector de Cerro Tasajero, donde personal técnico de CENS adelantaba labores junto a trabajadores de la comercializadora Vatia.

En ese lugar, “fueron interceptados por personas armadas que se identificaron como miembros de un grupo armado”.

La empresa informó que durante el incidente los trabajadores fueron retenidos de manera ilegal y se registró el hurto de una camioneta perteneciente a Vatia, además de la incineración de herramientas y equipos de trabajo destinados a la prestación del servicio de energía a los usuarios de la zona.

“Luego de estos actos, se les permitió a los trabajadores salir de la zona y se encuentran sin afectación a su integridad”, señaló CENS en el pronunciamiento.

Finalmente, la compañía reiteró “su compromiso con los trabajadores y su seguridad”, así como con el suministro de energía de manera legal a las comunidades ubicadas en su área de influencia, rechazando cualquier hecho que atente contra el personal operativo y la infraestructura del servicio.