Capturan a alias ´Molina´: con 19 años era el más buscado de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en una operación desarrollada por la Policía con la participación de miembros de la Sijin y el grupo GOES, como también de funcionarios del CTI de la Fiscalía, se logró la captura de Yonatan Andrés Tapiero Chagualá, conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´Molina´.

Este joven de 19 años había sido presentado el pasado lunes por parte de las autoridades de la capital del Tolima como unos de los más buscados, persona por la que se ofrecía hasta $15 millones de recompensa para quien entregara información que permitiera su ubicación.

La captura se produjo en el sector de la Hacienda La Miel hasta donde llegaron miembros de la fuerza pública que materializaron la orden de captura emitida por el Juzgado Quinta Penal Municipal con Función de Garantías de Ibagué.

Tapiero Chagualá es investigado por los delitos de homicidio agravado y fabricación de armas de fuego, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municipios, proceso liderado por la Fiscalía 16 seccional.

Según los registros de las investigaciones adelantadas, alias ´Molina´ sería el presunto responsable de 4 homicidios, dos de ellos ocurridos en el año 2025 y otros 2 en lo que va del 2026.

Uno de los casos de los que sería responsable es el homicidio ocurrido el pasado 18 de enero en el barrio Especial El Salado donde habría ultimado de varios impactos de arma de fuego a Omar Ipuz Hurtado de 35 años, hecho que quedó grabado en videos de cámaras de seguridad del sector.

Según informó la Policía Metropolitana de Ibagué en las próximas horas se hará la audiencia de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento contra Yonatan Andrés Tapiero Chagualá.