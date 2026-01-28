Capturado en Santa Marta alias ‘Bebo’ por el asesinato de uno de los más buscados de Santander/ Mesan

Santa Marta

Luego de labores de inteligencia las autoridades lograron la captura por orden judicial de un individuo conocido con el alias de “Bebo”, por el delito de homicidio. El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de actividades investigativas, que permitieron recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física para que la autoridad judicial expidiera la orden de captura en su contra.

Se conoció por parte de las autoridades que, este sujeto estaría vinculado a diferentes hechos contra la vida ocurridos en la ciudad de Santa Marta en el año 2025. Asimismo, haría parte del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, donde cumpliría su rol de sicario.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde se adelantan las respectivas audiencias de legalización.