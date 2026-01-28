Campesinos Parameros y ministerios de Agricultura y Ambiente se reunirán en El Cocuy, Boyacá

El Cocuy

Después de que los ministerios de Agricultura y Ambiente y Desarrollo Sostenible solventaron los inconvenientes de personal y logística, este jueves y viernes 29 y 30 de enero por fin se llevará a cabo la mesa de diálogo con los Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, la cual se cumplirá en el municipio de El Cocuy, Boyacá.

Vale la pena recordar que esta mesa de diálogo estaba programada para desarrollarse del 13 al 16 de enero de 2026, pero tuvo que ser aplazada debido al proceso de contratación de personal que se estaba llevando a cabo en ambos ministerios.

“Hemos tenido algunas conversaciones con los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y se había acordado una reunión del 13 al 16 de enero, pero por motivos de logística de los ministerios en la contratación de los empleados que debían atender esta situación y se reprogramó para desarrollar este 29 y 30 de enero”, afirmó Roberto Arango Torres, presidente de la Federación Colombiana de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano.

Luego de superar estos inconvenientes, se definió que este jueves y viernes se cumplirá con la mesa de diálogo en el municipio de El Cocuy, Boyacá, la cual se iniciará con un recorrido por algunos municipios de la región.

“El 29 de enero vamos a tener una gira por la parte alta de los municipios de El Cocuy, Guacamayas, Panqueba, El Espino y Chiscas, para poder apreciar el concepto de páramo y apreciar la zona que caracterizaron como de la reserva forestal de la Ley Segunda, y el viernes 30 estaremos en el debate con el Ministerio de Ambiente, esperamos que haya una solución definitiva porque las comunidades campesinas ya están bastante cansadas de las reuniones. Creemos que unas 6 u 8 horas, arrancando del municipio del Cocuy y terminando en el municipio de Chiscas, pasando por las distintas veredas de los municipios de la Alta Ladera, aquí en la zona cerca del Nevado”, expresó Arango, quien además indicó que desde la federación ya han dado todo por llegar a un acuerdo definitivo.

“Hemos dado todos los argumentos, tanto jurídicos como de conveniencia, y reclamando los derechos de los campesinos establecidos en el acto legislativo 01 del año 2023, y esperamos que el Ministerio de Ambiente no siga propiciando el desplazamiento y el despojo de nuestras tierras”, señaló.

El presidente de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano indicó que en las mesas de diálogo no estarán presentes las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres.

“No estarán presentes las ministras de Ambiente y Agricultura, viene la directora jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, la directora de Bosques y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, el viceministro y creo que el subdirector de la UPRA. Igualmente hemos pedido que vengan los quienes fueron garantes del acuerdo que suscribimos en el puente de Boyacá el día 8 de agosto”, añadió el líder social.