El gobernador de Boyacá anunció la instalación de una mesa departamental para construir una hoja de ruta que permita implementar una tarifa diferencial de transporte para estudiantes universitarios de bajos recursos, una demanda que calificó como «histórica» en el departamento.

«...El ambiente ha sido muy constructivo y entendemos que esta es una necesidad histórica de los estudiantes de Boyacá...», afirmó el mandatario, al recordar que desde 2018 la Gobernación cuenta con un fondo para acceso y permanencia educativa y que en 2019 se aprobó la política pública de juventud, donde ya está contemplado el tema del transporte diferencial.

El gobernador explicó que existen 2.500 millones de pesos disponibles para financiar esta estrategia y que su implementación dependerá de acuerdos con alcaldes, empresas transportadoras y el Gobierno Nacional. «...Tenemos los instrumentos y los recursos, pero alrededor de esto hay que hacer acuerdos con los alcaldes, con los empresarios y con el Gobierno Nacional...», señaló.

Boyacá busca tarifa justa para estudiantes

Además del subsidio directo, el mandatario planteó alternativas de mediano y largo plazo como la puesta en marcha de un ferrobús, la incorporación de un bus eléctrico para el transporte universitario y la discusión sobre un sistema de transporte masivo en las principales ciudades del departamento. «...Es muy importante que los estudiantes de bajos recursos tengan una tarifa subsidiada para que no dejen de estudiar...», concluyó.