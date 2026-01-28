Bancamía le cambió la vida a una peluquera en Bosconia, Cesar: Esta es su historia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bancamía le cambió la vida a una peluquera en Bosconia, Cesar: Esta es su historia

Bancamía y la Fundación Microfinanzas BBVA, a través de su microcrédito, le cumplió un sueño a una mujer que solía pasearse por las calles de Bosconia, Cesar, con un secador.

Se trata de Elix Orozco, quien en diálogo con 6AM W contó su historia y el cambio que ha tenido gracias a dicho crédito.

“Ya dejé de hacer domicilios en las calles de mi pueblo, en Bosconia, Cesar. Ya tengo mi negocio, mis clientas ya llegan aquí donde tengo ubicado el salón”, dijo.

Diariamente recibe a 10 personas en ‘Manos mágicas’, su negocio. Sin embargo, resaltó que quiere expandirlo y poder darle la oportunidad de empleo a más mujeres de conseguir ingresos para su hogar.

“Quiero hacerlo crecer para darle la oportunidad a mujeres con sueños como yo”, detalló.

Por otro lado, contó que tuvo la oportunidad de hablar con la Reina Letizia en España sobre su negocio. “Hay oportunidades inmensas que te cumplen los sueños de tu corazón y eso hay que aprovecharlo”.

Finalmente, también habló de la beca ‘Transformando realidad’ de la que fue beneficiaria su hija, quien en un par de meses se graduará y será una profesional gracias a Bancamía y la Fundación Microfinanzas BBVA.