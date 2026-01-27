Supersalud convoca jornada presencial para atender a usuarios de EPS en Cali

La Supersalud y las EPS estarán en el Hospital Universitario del Valle atendiendo reclamaciones de los ciudadanos.

La Superintendencia Nacional de Salud realizará el viernes 30 de enero una Jornada Especial de Atención al Usuario en la ciudad de Cali, dirigida a los ciudadanos que requieren resolver reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Durante la jornada, estarán presentes representantes de todas las EPS con afiliados en el municipio, quienes atenderán de manera directa las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios. La Supersalud participará como garante del cumplimiento de los compromisos que se adopten durante la actividad.

Atención directa sin inscripción previa

La jornada se llevará a cabo en el Hospital Universitario del Valle, en el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y no requiere inscripción previa por parte de los asistentes.

la Supersalud realizará una jornada especial de atención al usuario en Cali. Ampliar

Desde la Superintendencia Nacional de Salud se hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche este espacio de atención, cuyo objetivo es facilitar el acceso a soluciones frente a las dificultades que enfrentan los usuarios del sistema de salud en el territorio