Capturadas dos personas cuando intentaban robar la suma de $82 millones de pesos en Santa Marta

Capturadas dos personas en Santa Marta cuando intentaban robar la suma de $82 millones de pesos/ Mesan

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta logró la captura en flagrancia de dos personas por el delito de hurto, en un sector concurrido de la ciudad, esto luego de que los uniformados lograran interceptar a los sospechosos quienes emprendían la huida a bordo de una motocicleta.

Según la información de las autoridades, durante el procedimiento se les halló un arma traumática y varios elementos, avaluados en aproximadamente 82 millones de pesos, los cuales fueron reconocidos por la persona afectada.

“La Policía Nacional continuará desarrollando acciones operativas para prevenir el delito e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho a través de la línea 123”. Agregó el teniente coronel, Javier Silva Soto, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta (E).

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde les dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.