Renunció el secretario de gobierno de Cúcuta

Cúcuta

El agite de la campaña política y las motivaciones por acompañar el proceso de su hermano Jairo Castellanos quien aspira a reelegirse en el Congreso de la República motivaron la dimisión del secretario de gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos.

El funcionario permaneció en el cargo durante más de 24 meses y uno de sus mayores retos fue acabar con el Triangulo donde se comercializaban autopartes hurtadas en las calles de la ciudad y que eran llevadas a ese lugar en la zona céntrica.

Dentro de su labor estuvo comprometido en fortalecer y crear nuevas comisarías de familia para atender la problemática social en varios sectores de la ciudad.

Por su corazón animalista promovió mas de 800 esterilizaciones de seres sintientes, ademas de la entrega de sillas de ruedas a perros y gatos con discapacidad.

También estuvo al frente la recuperación del Cementerio Central, junto al acompañamiento que realizó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Campo Santo con la Justicia Especial para la Paz Jep .

Trabajó además, en la puesta en marcha de acciones tendientes a superar los problemas de hacinamiento en la cárcel Modelo de Cúcuta, dada la problemática en las estaciones de policía.

A futuro no se descarta también que el ex funcionario incursione en el mundo de la política por el interés que ha despertado lo público y por el amor a la política que hay al interior de su familia, su hermano Leandro Castellanos es concejal de Bogotá y su hermano Senador de la República.

Trascendió que Ignacio Rangel estaría en el sonajero para su reemplazo.