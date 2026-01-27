Realizan jornada de liberación de fauna silvestre en zona rural de Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en articulación con la Reserva Natural Mundo Nuevo, realizó una jornada de liberación blanda de fauna silvestre en esta área protegida ubicada en el corregimiento de Minca.

Durante la actividad se llevó a cabo la reintroducción progresiva de dos guacamayas, tres loros y una zarigüeya, individuos que provenían del Centro de Rescate y Valoración de Fauna Silvestre, a donde ingresaron tras ser recuperados en operativos contra la tenencia ilegal y el tráfico de fauna silvestre.

Le puede interesar:

Más de 80 mil estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en Santa Marta

Finalmente, las autoridades ambientales recuerdan que la captura, tenencia, comercialización y tráfico de fauna silvestre constituye un delito ambiental y hace un llamado a la ciudadanía a no adquirir ni mantener animales silvestres como mascotas y a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes. Asimismo, resalta la importancia de la articulación interinstitucional y el trabajo con aliados estratégicos.