Puerto Rico declara epidemia por influenza

El secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Víctor M. Ramos, declaró una epidemia por influenza en el archipiélago caribeño, tras seis semanas consecutivas con casos por encima del umbral epidemiológico.

“Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas”, expresó en una rueda de prensa el titular de Salud puertorriqueño.

Las cifras

Durante la temporada 2025/2026 se registró un aumento significativo en los casos reportados, conforme a los criterios establecidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y los indicadores de incidencia y ritmos de crecimiento del virus.

Hasta la semana epidemiológica número 2, entre el 11 y el 17 de enero de 2026, se notificaron 42.183 casos de influenza, de los cuales aproximadamente 46,4 % son de población pediátrica.

Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron 3.001 hospitalizaciones y 128 muertes asociadas a influenza.

De la cifra total de fallecimientos, el 96,1 % de las personas no se habían vacunado contra la influenza, lo que subraya la importancia de la inmunización como principal estrategia de prevención.

El mayor número de casos se reportó en el municipio sureño de Ponce con 8.392, seguido por Caguas, municipio del norte, con 8.179 y por Bayamón, en el norte, que notificó 7.111.

La tasa de incidencia general se sitúa en 1.309 casos por cada 100.000 habitantes.

Vigilancia y vacunación

En este contexto, Ramos enfatizó que la respuesta ante la epidemia de influenza se basa en estos pilares estratégicos, que guían las acciones a nivel central y regional: detección, vigilancia, vacunación, tratamiento, alcance comunitario y campaña educativa.

Por su parte, la principal oficial de epidemiología de Puerto Rico, Miriam V. Ramos, explicó que la agencia mantiene el monitoreo continuo de la transmisión de influenza mediante múltiples sistemas de vigilancia.

Vacunas contra la influenza / . Ampliar

“La vigilancia de aguas residuales y la vigilancia sindrómica, herramientas que nos permiten identificar tendencias, anticipar aumentos y emitir recomendaciones oportunas para la prevención”, indicó la epidemióloga.

Hasta la fecha, se han administrado 365.508 vacunas contra la influenza durante la temporada 2025/2026 en todo Puerto Rico.

Finalmente, el secretario de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención como: lavado de manos frecuente, cubrirse al toser o estornudar, evitar contacto cercano con personas enfermas y uso de mascarilla en lugares concurridos.

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Para decretar una epidemia de influenza, Puerto Rico debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico.

Los síntomas de la influenza incluyen fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, cansancio, así como vómitos o diarrea.