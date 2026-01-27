Precio del dólar en Venezuela HOY 27 de enero: hay una nueva alza, según el BCV

Cerca de cumplirse un mes desde que Delcy Rodríguez asumió el mandato interino de Venezuela, están puestos en debate varias reformas políticas y sociales que buscan tanto acelerar la producción de petróleo como terminar los procesos de excarcelación de los presos políticos del país.

De acuerdo con los análisis de ABC España, de momento Estados Unidos se mantendrá al margen a nivel político para prevenir una crisis mayor marcada por violencia interna, fractura en los mandos de seguridad, colapso de servicios básicos y una nueva ola migratoria, por lo que mantendrán su confianza en el liderazgo de Rodríguez.

Proyecciones de producción para 2026

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: Federico PARRA / AFP) / FEDERICO PARRA Ampliar

La presidenta de Venezuela comunicó este lunes 26 que se estima en 1.400 millones de dólares la inversión que llegará este año al sector de petróleo, por medio de la reforma a la ley de hidrocarburos que busca la optimización y captura de capital internacional para aumentar la producción de petróleo.

“El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólares”, dijo la presidenta en el canal estatal VTV.

También enfatizó que el futuro de Venezuela recae en su capacidad productiva respecto a otras potencias mundiales.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (…) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela”, expresó.

Avanza la reforma a la Ley Nacional de Hidrocarburos

El jueves 22 de enero fue aprobado el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debatido en la Asamblea Nacional de mayoría chavista, que tiene como fin, según el Ejecutivo, atraer, facilitar y proteger inversiones privadas y extranjeras en el sector petrolero.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este proyecto toma de inspiración los modelos exitosos de negocio de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.

Le puede interesar: Venezuela anunció contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo

Así entonces, se le agregará a esta nueva ley que las empresas asuman la gestión integral a su propio riesgo y costo, en búsqueda de que el Estado no intervenga y tampoco asuma los costos operativos de una sociedad.

Para lograrlo, agregó el asambleario, es necesario contar con “alguna flexibilidad en las regalías” y mencionó la posibilidad de “rebajarlas” con el fin de “atraer esta inversión en estos campos nuevos”.

Ingeniería de petróleos - Getty Images / Olga Rolenko Ampliar

“El próximo martes en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos”, dijo la mandataria Rodríguez durante la primera consulta pública de la reforma de la legislación, transmitida por el canal estatal VTV.

Estas reformas buscan que Venezuela logre aumentar su producción de crudo un 18% en 2026, indicó el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, en acuerdo con las declaraciones del gobierno interino. La empresa estatal reporta una producción de 1,2 millones de barriles de crudo el año pasado.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 27 de enero de 2026

Según indica el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este martes 27 de enero de 2026 es de 358,92470000 bolívares. Esto supone un nuevo aumento al inicio de esta semana con respecto a la reportada ayer (355,5528 bolívares)

Por otra parte, el euro reporta un aumento considerable de su valor. Al igual que el dólar, cada una de las principales divisas internacionales sufrió un nuevo aumento a raíz de la constante depreciación del bolívar.

Euro: 426,18718878 bolívares.

426,18718878 bolívares. Yuan chino: 51,61636251 bolívares.

51,61636251 bolívares. Lira turca: 8,27810822 8,20014705 bolívares.

8,27810822 8,20014705 bolívares. Rublo ruso: 4,70180133 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este martes 27 de enero

El Banco Central de Venezuela ha reportado los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes: