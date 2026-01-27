Policía reporta más de 130 denuncias y refuerza seguridad para las elecciones de 2026

Colombia

La Policía Nacional aseguró que el proceso electoral en Colombia avanza con medidas de seguridad, pese a las amenazas de grupos armados ilegales y a los riesgos advertidos en algunas zonas del país. Así lo afirmó el general Mauricio Rico, director del Plan Democracia, en entrevista con 6AMW, en donde entregó un balance actualizado de la situación electoral.

De acuerdo con el balance entregado, hasta el momento se han recibido 138 denuncias, de las cuales cerca del 25 % corresponden a amenazas, presuntamente relacionadas con actores armados, mientras que otras están asociadas a delitos electorales. Entre los delitos más recurrentes se encuentran la constreñimiento al sufragante, corrupción electoral, perturbación del certamen electoral, voto fraudulento y fraude electoral.

El alto oficial coincidió con lo dicho por el procurador general, Gregorio Eljach, quien afirmó que los puntos más críticos de seguridad no superan el 4 % del territorio nacional y se concentran en pequeñas rancherías y corregimientos.

Según el general Rico, la Policía tiene cubierto cerca del 82 % de las mesas de votación que están bajo su responsabilidad, principalmente en cabeceras municipales y ciudades intermedias, mientras que las zonas rurales más apartadas cuentan con apoyo de las Fuerzas Militares.

Amenazas de grupos armados ilegales

En cuanto a las posibles acciones de grupos armados ilegales durante las elecciones, el general confirmó que funcionan más de 200 Centros Integrados de Información e Inteligencia Electoral (CI3E) en todo el país, en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y organismos de inteligencia.

El general Rico dijo que la Policía Nacional ya ha puesto a prueba su capacidad operativa en 21 elecciones atípicas realizadas en 2025 y 2026, en las que se cubrió aproximadamente el 83 % de las mesas, con la participación de más de 100.000 uniformados.

En estos procesos se incluyeron elecciones de alcaldías, gobernaciones, consejos de juventud y consultas internas, sin que se registraran hechos graves de alteración del orden público.

Seguridad de candidatos

Uno de los temas que más preocupa en la actual contienda es la seguridad de los candidatos, especialmente tras el asesinato del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, un hecho que no ocurría en el país desde hace 34 años. Frente a este escenario, el director del Plan Democracia indicó que se han realizado 27 comités de evaluación de riesgo, de los cuales 11 corresponden a candidatos y precandidatos presidenciales.

Hasta ahora, 64 personas han sido evaluadas para esquemas de protección presidencial, con el compromiso de 362 uniformados de la Policía, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Para los candidatos al Congreso, se han evaluado 182 personas, con 199 uniformados asignados, mientras que en la Circunscripción Especial para la Paz se han analizado 39 casos, con 15 policías comprometidos en labores de seguridad.

Traslado de material electoral

Finalmente, el general Rico se refirió a la logística y protección del material electoral en zonas apartadas del país, asegurando que en elecciones recientes, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía apoyó el traslado del material a 32 capitales, mediante 279 rutas, con 282 vehículos y la participación de 3.824 uniformados, en coordinación con la Registraduría.

“El objetivo es anticiparnos a cualquier riesgo y garantizar que el material electoral llegue a tiempo y en condiciones seguras”, concluyó el general Mauricio Rico.