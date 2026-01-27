Policía de Norte de Santander abate a presunto sicario y captura a otro tras masacre en el Cesar

Policía de Norte de Santander abate a presuntos sicarios tras ataque armado en el Cesar. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Norte de Santander abatieron a un presunto sicario y capturaron a otro, señalados de participar en una masacre registrada en zona rural del municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar.

Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes 26 de enero de 2026, en la finca Rivelandia, donde tres personas fueron asesinadas con arma de fuego.

Según información preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban en el lugar cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron y dispararon de manera indiscriminada.

Tras el ataque, dos de las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde fallecieron posteriormente, mientras que la tercera víctima murió en el sitio de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

Luego de cometer la masacre, los presuntos responsables emprendieron la huida hacia el corregimiento La Pedregosa, jurisdicción del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, zona limítrofe con el departamento del Cesar.

En este sector, se encontraron con unidades del GOES de la Policía de Norte de Santander, que adelantaban actividades de control y vigilancia.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos habrían abierto fuego contra los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, uno de los presuntos sicarios fue abatido, mientras que el segundo resultó lesionado y fue capturado. A los individuos les fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los presuntos victimarios harían parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o también conocidos como ‘Los Pachencas’.

Las autoridades confirmaron además que una de las víctimas sería un exsoldado regular del Batallón de Infantería N.° 40, con sede en San Vicente de Chucurí, Santander, quien habría desertado del servicio en el año 2025.

En cuanto a la identificación de las víctimas, se estableció que dos de ellas fueron identificadas como Cristian Fernando Vargas Jaimes, quien registraba antecedentes por tráfico de estupefacientes, y Luis Andrés Cubillos Zambrano, quien presentaba anotaciones judiciales por hurto y lesiones personales. La tercera víctima continúa sin ser identificada.