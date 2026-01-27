“No es cierto que tengamos un déficit de $50 mil millones”: Vicerrector U.T.

Tolima

Las directivas de la Universidad del Tolima explicaron que las finanzas del centro de educación superior están estables y no hay déficit, lo que si se advierte es que lo que afecta el flujo de efectivo de la U.T. son las demoras de los giros del Gobierno Nacional de los recursos de la gratuidad educativa.

Según Gustavo Adolfo Rincón, vicerrector Administrativo y Financiera encargado y jefe de Planeación de la UT., aseguró que las finanzas del centro de educación superior están en riesgo como todas las universidades del país.

“Cumplimos el año 2025 con todas nuestras obligaciones, tuvimos algunos problemas de liquidez por la forma como el gobierno nos está girando los recursos de gratuidad, tuvimos que hacer un crédito de tesorería, pero lo vamos a pagar en este mes de enero, ya el Gobierno Nacional se puso al día en lo que tiene que ver con gratuidad, las finanzas están estables”, dijo Gustavo Adolfo Rincón.

Caracol Radio conoció que el crédito de tesorería que tomó la U.T. a finales del 2025 fue de $10 mil millones y los recursos girados por parte del Gobierno Nacional ascendió a los $16 mil millones. Lo que si está pendiente es que la Gobernación del Tolima gire cerca de $4 mil millones que serían girador en el mes de febrero para cumplir con algunas cuentas por pagar pendientes.

El informe de la Contraloría no habla de un déficit de $50 mil millones

“Primero lo que habla es de la situación financiera de todas las universidades entre el 2019 y 2024, es una radiografía de todos estos años, lo que podemos evidenciar es que a Universidad del Tolima tiene una situación financiera estable, solamente en uno de los indicadores analizados estamos en negativo, lo demás son positivos”, resaltó.

El funcionario explicó que en un medio nacional se manifestó que existió un déficit de $50 mil millones, pero que esa cifra corresponde a un estudio de desfinanciación que hace el Sistema Universitario Estatal SUE que implica el recursos que la universidad necesitaría para no tener afugias financieras.

“Todos sabemos que necesitamos más profesores de planta, más laboratorios, personal administrativo con mejores condiciones, eso es lo que plantea un escenario de un funcionamiento optimo y de allí es posible que salga la cifra de los $50 mil millones, no es cierto que tengamos un déficit de $50 mil millones, esos son los recursos que la universidad necesitaría para funcionar adecuadamente”, manifestó el directivo de la U.T.

A la vez aseguró que el Estado debe seguir fortaleciendo la base presupuestal de las universidades para que se puedan acercar a ese ideal que plantea el estudio del SUE para un mejor funcionamiento.

La demora en el giro de recursos del gobierno afecta el flujo de caja

El vicerrector Administrativo y Financiera encargado y jefe de Planeación de la UT., resaltó que uno de los inconvenientes que se tiene en la actualidad es que los recursos que se recibían al comienzo de año producto de las matriculas del primer semestre o lo que ingresaba de las matriculas del segundo semestre llegan en diciembre o hasta enero lo que afecta el flujo de caja.

Panorama de la U.T. para el año 2026

Finalmente, aseguró que el panorama financiero del año 2026 es de cuidado debido a que el aumento del salario mínimo tuvo algunas complicaciones que pueden afectar los recursos que reciben, como las tarifas que cobran, porque se puede dar un aumento en las matriculas de posgrado y pregrado, aunque el gobierno está pidiendo desindexar estos valores del salario mínimo porque los recursos de gratuidad no fueron proyectados con el aumento del 23%.

“Este año viene la construcción de la sede sur, esta construcción será con recursos del Gobierno Nacional, ahora finalizando este mes se firma el acta de inicio con el contratista seleccionado por parte Findeter y esta es una inyección de recursos importante para la universidad, pero estamos planeando como va a ser la operación de esta sede porque va a ser un esfuerzo importante institucional”, puntualizó.