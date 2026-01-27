Niveles del río Magdalena en sur del Atlántico podrían llegar a estar por debajo de los dos metros

Los niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico se encuentran en 5.10 metros. Ante esto, las autoridades estiman que el nivel pueda estar por debajo de dos metros para los siguientes meses.

Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico, sostuvo que los niveles bajan entre 10 y 15 centímetros, lo que generaría una emergencia para la prestación del servicio de agua potable en el sur.

Ospina indicó que la bocatoma más crítica es la que se ubica en Campo de la Cruz, en donde se mantiene un plan de contingencia, incluyendo, carro tanques.

“Nuestras proyecciones es que el río puede llegar a estar por debajo de los dos metros de nivel, en los puntos de captación como el río y esto nos llevaría a situaciones críticas de garantía de captación de agua en los acueductos. Esperamos no llegar a estos niveles a finales de marzo que es donde estaos proyectando los puntos más críticos”, dijo Ospina.

Asimismo, sostuvo que, así como ocurre en Campo de la Cruz, la Gobernación tiene listos planes de contingencia si en otra bocatoma se presentan problemas con la captación de agua.