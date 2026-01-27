Motín de menores en Tunja deja un docente herido y graves daños

Un grave motín se registró en la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Tunja, donde varios jóvenes se amotinaron, destruyeron parte de la infraestructura y agredieron tanto a un docente como a uniformados de la Policía Metropolitana que atendieron la emergencia. Los hechos generaron alarma entre la comunidad y obligaron a una rápida intervención de las autoridades.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, confirmó que durante los disturbios se presentaron agresiones con piedras, tejas y otros objetos contundentes que se encontraban en el lugar. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, sí se registraron daños materiales y lesiones menores.

«...Algunos servidores de la institución y de la Policía resultaron con lesiones leves por el uso de elementos contundentes, pero afortunadamente ninguno de gravedad...», explicó el coronel Lemus Pinto, al detallar el balance preliminar de la situación.

Uno de los docentes fue atacado a golpes por varios jóvenes y trasladado a la Clínica de los Andes, donde fue atendido por politraumatismos. Los adolescentes involucrados fueron puestos a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, mientras se evalúa la tipificación de los hechos, que podrían ser considerados como tentativa de homicidio.