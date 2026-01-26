Más de 200 uniformados garantizarán la seguridad durante el regreso a clases en Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

Desde tempranas horas los estudiantes de los diferentes colegios públicos de la capital del Magdalena iniciaron sus clases este 2026, por lo que la Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó más de 200 uniformados.

Estos pertenecen a especialidades como Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, GAULA, Grupo de Operaciones Especiales y el servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, quienes realizan labores articuladas antes, durante y después de la jornada escolar, priorizando la protección de la población estudiantil y la prevención de conductas que puedan afectar su integridad.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta.” Agregó el Coronel Jaime Ríos Puerto, comándate operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta.