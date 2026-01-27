Lluvias provocan múltiples emergencias en el Huila, Oporapa es el municipio más afectado

Las lluvias persistentes de los últimos días continúan generando emergencias en distintos municipios del departamento del Huila. Según el reporte preliminar de la Gobernación del Huila, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, el municipio de Oporapa presenta la situación más delicada, con múltiples deslizamientos que han afectado gravemente la movilidad rural.

En esta población del sur del departamento se reportan nueve deslizamientos, los cuales mantienen con cierre total varias vías secundarias y terciarias, impactando sectores como Fátima, El Carmen, Mirador, Santa Rosa, Alto Caparrosa, El Tablón, El Roble, La Esperanza, Las Mercedes y Alto San Francisco. Las emergencias son atendidas por la Alcaldía municipal, mientras continúan las restricciones de tránsito.

En Saladoblanco, las lluvias provocaron deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en el corredor Saladoblanco - Pitalito, con cierres totales en diferentes tramos. En este municipio se reportaron además inundaciones en viviendas de las veredas Cámbulos, Gramalote y Pirulinda, a la espera de la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN). En una de las emergencias, la comunidad y los organismos de socorro auxiliaron a una mujer y un menor atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran lesiones de gravedad.

Entre tanto, en Garzón, un deslizamiento mantiene cerrada una vía terciaria en la vereda La Primavera, mientras que en Íquira se registran afectaciones a cultivos de café, cacao y plátano en la vereda San Francisco.

En el municipio de Rivera, la caída de un árbol en la calle 6 con carrera 9 generó el cierre total de una vía urbana, daños en un poste de energía y afectaciones parciales en la infraestructura de la institución educativa Andrés Abelino Longas. El sector permanece acordonado por riesgo eléctrico y está pendiente de intervención.

De manera adicional, en Neiva, se presentó un incendio vehicular en el kilómetro 3 de la vía hacia Bogotá, cerca al peaje del norte, que ocasionó la pérdida total de un bus de dos pisos de la empresa Coomotor. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Oficial y no se reportaron personas lesionadas.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila mantiene monitoreo permanente de la situación y coordinación con los municipios y organismos de socorro, reiterando el llamado a la ciudadanía para transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.