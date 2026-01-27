La violencia en Minnesota “traiciona nuestros valores más fundamentales”, dijo Joe Biden

EA1081. WASHINGTON (UNITED STATES), 18/05/2025.- Fotografía de archivo del 16 de diciembre de 2024 del expresidente de Estados Unidos Joe Biden durante un evento en el Departamento de Trabajo en Washington (Estados Unidos). El expresidente estadounidense Joe Biden es diagnosticado con cáncer de próstata. EFE/ Samuel Corum / POOL / SAMUEL CORUM / POOL ( EFE )

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden condenó este martes 27 de enero, la violencia de agentes federales que abatieron a disparos a dos activistas durante protestas en la ciudad de Minneapolis, en medio de manifestaciones contra la presencia de la policía de inmigración.

“Lo que ha ocurrido en Mineápolis este último mes traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses. No somos una nación que abate a tiros a sus ciudadanos en la calle”, publicó en redes sociales el exmandatario demócrata (2021-2025).

En desarrollo...