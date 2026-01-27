Investigan a patrullero por prestar su dotación policial para un video en Carmen de Apicalá, Tolima

Tolima

Polémica ha generado en redes sociales un video en el que se ve a un hombre portando elementos de uso privativo de la fuerza pública, quien bromea con realizar un retén en plena vía pública del municipio de Carmen de Apicalá, Tolima.

Las imágenes obligaron al coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, a pronunciarse sobre este episodio, que al parecer involucra a un patrullero de la institución. Según se conoció, el hombre del video sería familiar del uniformado, quien le habría prestado su chaleco antibalas y casco de dotación para realizar la grabación. Sin embargo, el chiste podría costarle caro al policía.

“En el material audiovisual se evidencia a un ciudadano utilizando de manera indebida elementos de uso exclusivo de la Policía Nacional. Así mismo, se logra identificar la presencia de un integrante activo de la institución, quien se encontraba en descanso, fuera de servicio, y presta sus servicios en la estación de Melgar”, explicó el coronel Vargas.

De acuerdo con el oficial, la Policía ya abrió una investigación a través de un equipo interdisciplinario para determinar las responsabilidades del uniformado que habría prestado sus elementos de dotación.

“La Policía Nacional informa a la ciudadanía que el uso, porte o comercialización de uniformes, insignias, distintivos o elementos de uso exclusivo de la fuerza pública puede constituir un delito y conlleva sanciones penales”, añadió Vargas, quien también rechazó enfáticamente el episodio.

Caracol Radio pudo establecer que el uniformado involucrado en el video podría afrontar una posible suspensión de su cargo hasta por un año, sin derecho a remuneración.