Incautadas cerca de 2 toneladas de cocaína a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta/ Armada de Colombia.

Santa Marta

La Armada de Colombia informó sobre la incautación de cerca de dos toneladas de cocaína a bordo de un buque mercante que tenía como destino a Algeciras, España, durante una operación realizada a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, en el Caribe colombiano.

Según la información de las autoridades, esta es la mayor incautación registrada en los primeros días del año en el Caribe colombiano, gracias a una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y apoyo de Inteligencia Naval.

Asimismo, las autoridades destacaron que este tipo de operaciones refuerzan el compromiso del Estado colombiano con la seguridad marítima, la lucha contra el narcotráfico y la protección de los mares, afectando de manera directa las finanzas de las organizaciones criminales en todo el mundo.