Gobernación de Cundinamarca rechaza comportamiento de candidatos a la Cámara en un peaje

Cundinamarca

En horas de la mañana de este martes 27 de enero, el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, Óscar Mauricio Sánchez Cruz y su equipo de trabajo, levantaron las talanqueras del peaje de La Tebaida en Cundinamarca y dejaron que vehículos pasaran sin hacer el respectivo pago.

“Esta movilización nace del cansancio colectivo de ver cómo pasan los años, se recauda dinero y las soluciones nunca llegan. No es solo tráfico, ni huecos, ni retrasos: es falta de repuestas, de transparencia y de respeto por quienes usamos estas vías todos los días”, señaló el candidato en sus redes sociales.

Junto a Sánchez estaba también el candidato al Senado por el Partido Verde, Juan Rachif.

Rechazo por parte de la Gobernación de Cundinamarca

Ante esta situación que divulgaron los mismos candidatos al Congreso en sus redes sociales, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca se pronunció en su cuenta de X.