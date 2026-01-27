Fecha 3 de la liga colombiana: Repase acá los partidos

Fecha 3 Liga Colombiana / Horarios de los partidos / (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

La fecha 3 de la liga colombiana dará inicio el 27 de enero de 2026 con El Clásico del Oriente, un compromiso que regresa al estadio General Santander luego de casi seis años. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la capital nortesantandereana fue el 1 de marzo de 2020, con triunfo 1-0 para el conjunto leopardo.

La jornada continuará con partidos clave en diferentes plazas del país, donde varios clubes empiezan a mostrar sus aspiraciones de sumar puntos.

Estos son los partidos de la fecha 3

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga

Fecha: 27 de enero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: General Santander

Fortaleza vs. Llaneros

Fecha: 27 de enero

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Independiente Medellín vs. Tolima

Fecha: 27 de enero

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Alianza de Valledupar vs. Boyacá Chicó

Fecha: 28 de enero

Hora: 6.10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Fecha: 28 de enero

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: El Campín

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Fecha: 28 de enero

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Fecha: 29 de enero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Jaguares de Córdoba vs. Internacional de Bogotá

Fecha: 29 de enero

Hora: 6:10 pm.

Estadio: De fútbol de Jaraguay de Montería

América de Cali vs. Once Caldas

Fecha: 29 de enero

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

Junior vs. Atlético Nacional

Fecha: 30 de enero

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez