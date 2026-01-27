Fecha 3 de la liga colombiana: Repase acá los partidos
Una nueva jornada en la liga colombiana dará inicio, con partidos decisivos para algunos equipos.
La fecha 3 de la liga colombiana dará inicio el 27 de enero de 2026 con El Clásico del Oriente, un compromiso que regresa al estadio General Santander luego de casi seis años. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la capital nortesantandereana fue el 1 de marzo de 2020, con triunfo 1-0 para el conjunto leopardo.
La jornada continuará con partidos clave en diferentes plazas del país, donde varios clubes empiezan a mostrar sus aspiraciones de sumar puntos.
Estos son los partidos de la fecha 3
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga
Fecha: 27 de enero
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: General Santander
Fortaleza vs. Llaneros
Fecha: 27 de enero
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Independiente Medellín vs. Tolima
Fecha: 27 de enero
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Alianza de Valledupar vs. Boyacá Chicó
Fecha: 28 de enero
Hora: 6.10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira
Fecha: 28 de enero
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: El Campín
Deportivo Pasto vs. Millonarios
Fecha: 28 de enero
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali
Fecha: 29 de enero
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Jaguares de Córdoba vs. Internacional de Bogotá
Fecha: 29 de enero
Hora: 6:10 pm.
Estadio: De fútbol de Jaraguay de Montería
América de Cali vs. Once Caldas
Fecha: 29 de enero
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Olímpico Pascual Guerrero
Junior vs. Atlético Nacional
Fecha: 30 de enero
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez