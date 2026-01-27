¿En qué va la investigación que busca esclarecer la muerte masiva de palomas en Montería?

Montería

La Alcaldía de Montería informó a través de un comunicado que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) entregó los resultados de las muestras tomadas en la ciudad, tras la muerte masiva de palomas en el centro de la capital de Córdoba el pasado 23 de enero.

De acuerdo con el reporte oficial del ICA, “los resultados fueron negativos para Influenza Aviar, Newcastle y Salmonelosis, enfermedades de control oficial, lo que descarta la presencia de estas patologías en las aves analizadas, motivo por el cual la Secretaría de Salud municipal entrega un parte de tranquilidad en cuanto a cualquier preocupación que se haya generado por el desafortunado caso de la mortalidad de las palomas”.

Contexto en Caracol Radio: Alertan por mortandad de palomas en el centro de Montería: autoridades investigan el caso

Tras lo expuesto, la administración municipal señaló que el caso sigue en manos de autoridades como la Policía Ambiental, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Personería Municipal, el equipo de Zoonosis de la Secretaría de Salud Municipal, la Fiscalía General de la Nación y el ICA, para garantizar la atención correspondiente a lo ocurrido.

“En total, fueron recolectadas 158 palomas muertas y 13 vivas, las cuales fueron trasladadas para su manejo y análisis técnico, garantizando la disposición adecuada de los cadáveres y la protección de la salud pública. Las aves que se mantuvieron con vida se recuperaron por completo y fueron liberadas por la CVS el domingo, 25 de enero. Durante las inspecciones iniciales no se evidenciaron signos de enfermedades zoonóticas”, puntualizaron las autoridades.

“La Alcaldía de Montería reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y reportar cualquier situación similar a los canales oficiales, evitando la manipulación directa de aves silvestres. Las autoridades continuarán con el seguimiento correspondiente hasta esclarecer completamente las causas de este hecho”, concluyó.