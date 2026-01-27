El Pulso del Fútbol, 27 de enero de 2026

Dimayor le rebaja la sanción a Falcao: ¿Cuándo volverá a jugar en Liga Colombiana con Millonarios? / @MillosFCoficial

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y la intención de Millonarios de llegar a un acuerdo para ficharlo. César dijo: “No entiendo el afán de algunos por desprestigiar una intención de Millonarios. Lo de James es una buena intención y vi a muchos diciendo que eran fanfarronerías. Nosotros no tenemos la culpa de dar las noticias”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que estamos en un país en el que incluso algunas personas le tiran a James, un jugador que para mí, ha jugado bien el 90% de los encuentros que ha jugado con la Selección Colombia”.

