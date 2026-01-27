El Pulso del Fútbol, 27 de enero de 2026

El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de Radamel Falcao García para el partido entre Millonarios y Pasto.

Dimayor le rebaja la sanción a Falcao: ¿Cuándo volverá a jugar en Liga Colombiana con Millonarios? / @MillosFCoficial

Juan Cedeño

¿Triunfará Falcao en su regreso a Millonarios?

48:27

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre James Rodríguez y la intención de Millonarios de llegar a un acuerdo para ficharlo. César dijo: “No entiendo el afán de algunos por desprestigiar una intención de Millonarios. Lo de James es una buena intención y vi a muchos diciendo que eran fanfarronerías. Nosotros no tenemos la culpa de dar las noticias”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que estamos en un país en el que incluso algunas personas le tiran a James, un jugador que para mí, ha jugado bien el 90% de los encuentros que ha jugado con la Selección Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

