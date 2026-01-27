Dos mujeres resultan heridas a bala en ataque armado en Los Patios

Norte de Santander.

Dos mujeres resultaron heridas por arma de fuego en un ataque registrado al mediodía de este lunes 26 de enero en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

El caso ocurrió hacia las 12:38 del mediodía en la calle 20 con avenida 6, en el barrio Once de Noviembre, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo particular marca Toyota Corolla y fueron atacadas a bala.

Tras el hecho, ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Los Patios y posteriormente remitidas a la Clínica Medical Duarte, donde permanecen bajo observación médica.

Las mujeres fueron identificadas como Heiby Michel Contreras Suárez, de 33 años, quien recibió un impacto de bala en la muñeca derecha, y Thailyn Zharik Ávila Suárez, de 19 años, quien resultó herida en el tórax, lado izquierdo.

En un primer momento, las víctimas señalaron que habían sido atacadas por desconocidos mientras se movilizaban en el vehículo.

No obstante, con el avance de las investigaciones, las autoridades establecieron que la versión inicial estaría siendo objeto de verificación, luego de detectarse inconsistencias en los relatos entregados.

De manera preliminar, se conoció que antes del ataque se habría presentado una discusión con la persona que disparó, hipótesis que es analizada por las autoridades para establecer los móviles reales del hecho.

Hasta el momento no se reportan personas capturadas por este ataque armado, mientras continúan las labores investigativas para identificar y ubicar al responsable.