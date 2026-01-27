Cundinamarca y Boyacá firman pacto para proteger al oso andino
Autoridades se comprometieron a conservar y proteger los corredores biológicos de este animal entre los dos departamentos.
Bogotá D.C
El Pacto por la Protección del Oso Andino fue firmado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Bienestar Verde de Cundinamarca y diez municipios de Cundinamarca y Boyacá, así como por representantes de la Iglesia y actores comunitarios del territorio.
Mediante este pacto las autoridades se comprometieron a fortalecer esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico del oso andino. Además, promoverán la educación ambiental, la participación de la ciudadanía y las prácticas sostenibles que mitiguen las amenazas sobre esta especie y su hábitat.
La jornada se llevó a cabo en el municipio de Villapinzón, donde se ha visto últimamente este animal, y también se adelantaron actividades de sensibilización, educación y compromiso por la protección del oso andino.
“El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida. Este pacto representa un compromiso real con la vida, la biodiversidad y la convivencia armónica entre las comunidades y la vida silvestre”, aseguró el director de la CAR, Alfredo Ballesteros.
Se hizo entrega por parte de la autoridad ambiental a la Alcaldia de Villapinzón de herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cámaras trampa que permiten fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y otras especies que circulan por el corredor biológico.