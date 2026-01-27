Cundinamarca y Boyacá firman pacto para proteger al oso andino

Bogotá D.C

El Pacto por la Protección del Oso Andino fue firmado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) , la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Bienestar Verde de Cundinamarca y diez municipios de Cundinamarca y Boyacá, así como por representantes de la Iglesia y actores comunitarios del territorio.

Mediante este pacto las autoridades se comprometieron a fortalecer esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico del oso andino. Además, promoverán la educación ambiental, la participación de la ciudadanía y las prácticas sostenibles que mitiguen las amenazas sobre esta especie y su hábitat.

La jornada se llevó a cabo en el municipio de Villapinzón , donde se ha visto últimamente este animal, y también se adelantaron actividades de sensibilización, educación y compromiso por la protección del oso andino.

“ El oso andino no es nuestro enemigo . Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida. Este pacto representa un compromiso real con la vida, la biodiversidad y la convivencia armónica entre las comunidades y la vida silvestre”, aseguró el director de la CAR, Alfredo Ballesteros.

Se hizo entrega por parte de la autoridad ambiental a la Alcaldia de Villapinzón de herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cámaras trampa que permiten fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y otras especies que circulan por el corredor biológico.