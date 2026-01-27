El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuántos colombianos se verían beneficiados con el plan de regularización de inmigrantes en España?

El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, habló este martes en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al nuevo plan del país ibérico que busca regularizar inmigrantes en esa Nación.

“Es un gran día, es muy significativo para nuestros con nacionales”, dijo en su primera intervención.

Explicó que con este plan que está presentando el Gobierno de España “muchos colombianos que se encontraban en estado administrativo de irregularidad, hoy pueden tener la esperanza de tener una regularidad aquí y tener sus propios derechos aportando al país desde la dignidad integrándose laboralmente, libre y espontáneamente, dentro de la sociedad española ”.

El plan del Gobierno español

Ávila mencionó que el plan se trata de “una regularización extraordinaria que el Gobierno de España quiere presentar porque hay no solamente colombianos, sino muchas personas de todo el mundo que necesitan una regularización para poder trabajar y vivir dignamente en España ”.

Resaltó que este mismo, además, “genera muchas oportunidades para organizar todo el tema migratorio y laboral de España. En esto están inmiscuidas organizaciones migrantes y la Iglesia de España. Entonces es muy importante por el contexto de lo que significa que la Iglesia también esté de acuerdo en que haya esa regularización por parte del Estado”.

¿Cuántos colombianos se verían beneficiados con este plan de regularización de inmigrantes de España?

El embajador Ávila explicó cuántos colombianos se verían beneficiados con esta situación.

En su pronunciamiento, el diplomático dijo que con la entrada del Código de Extranjería había “100.000 colombianos que iban a quedar en irregularidad por asilo. Estos tendrán la oportunidad de tener su regularización de acuerdo a lo que va a sacra el Gobierno”.

Y aseguró: “Un cálculo aproximado es que entre 200.000 colombianos pueden acogerse para tener su residencia en España”.

El trámite del proyecto

Ávila comentó que este plan de España es “un proyecto que se presentó en el Congreso de los Diputados desde el 2024 y que no había tenido aceptación, por eso las organizaciones y la Iglesia han presionado y se ha llevado este martes al Consejo de Ministros y se aprobó como un decreto real”.

Dijo también que desde el Gobierno de España se dice que “se va a ejecutar rápidamente porque en 15 días ya empiezan los colombianos migrantes a pasar su documentación, y después de los 15 días van a tener 15 días para tener una respuesta. Esto es algo muy importante porque en cuestión de tres meses vamos a tener a nuestros colombianos regularizados”.

¿Qué dice el Gobierno de España?

Pues bien, este mismo martes el Gobierno español se ha pronunciado al respecto.

Fue el caso de la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, que explicó en rueda de prensa los requisitos para la regularización de extranjeros en ese país y destacó que el Gobierno aprueba este decretazo con el siguiente fin: “Dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país”.

#MUNDO | La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz (@SaizElma), explicó en rueda de prensa los requisitos para la regularización de extranjeros en ese país y destacó que el Gobierno aprueba este decretazo con el… pic.twitter.com/JheSDeEdnv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

