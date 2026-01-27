Colocan placa conmemorativa del legado judío en Puerto Colombia, Atlántico

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia realizó este martes 27 de enero una ceremonia de colocación de una placa conmemorativa en Puerto Colombia, como reconocimiento a este municipio que le abrió sus puertas a los judíos que llegaron al país durante las primeras décadas del siglo XX.

El acto se llevó a cabo durante la mañana en la Estación de Ferrocarril Bolívar, un lugar emblemático de la historia migratoria.

La ceremonia buscó resaltar la memoria histórica y el papel que jugó Puerto Colombia como uno de los principales puntos de ingreso de migrantes a Colombia, especialmente en una época marcada por conflictos, persecuciones y desplazamientos en Europa.

Asimismo, el evento cobró un significado especial al realizarse el 27 de enero, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Uno de los que estuvo presente fue Jack Goldstein, presidente de la Fundación Zajor, quien indicó que “nunca había estado en Puerto Colombia y resulta que la historia de mi familia en Colombia comenzó aquí, cuando mi abuelo llegó hace 97 años. Gran sorpresa fue para mí encontrar al lado de la ‘Ventana de Sueños’ una pirámide con el nombre de mi familia, fue muy emotivo”.

Por su parte, Winston Varela Amador, secretario de Gobierno del municipio, dijo que “hoy honramos a esta comunidad judía con esta placa conmemorativa. En nombre de la Administración recibimos con regocijo este acto que conmemora toda su historia aquí en el municipio de Puerto Colombia”.

La historia de la comunidad judía en el Atlántico

Durante las primeras décadas del siglo XX, Puerto Colombia fue la principal puerta de entrada marítima al país, por donde ingresaron cientos de migrantes judíos, en su mayoría provenientes de Europa Oriental y del Mediterráneo, que huían de la persecución y la pobreza.

Muchos de ellos se establecieron inicialmente en la región Caribe, especialmente en Barranquilla y municipios cercanos, donde desarrollaron actividades comerciales, industriales y culturales.