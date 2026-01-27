Cementerio Central será restaurado: Distrito abrió licitación pública para su intervención

Bogotá D.C

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió el proceso de licitación pública para escoger empresas constructoras, consorcios, uniones temporales y demás actores del sector de la infraestructura que intervengan el Cementerio Central, lugar que fue declarado monumento nacional desde 1984.

Esta intervención pretende reforzar las cuatro estructuras funerarias conocidas como ‘Los Columbarios’ que están ubicados en el Globo B, y además renovar la obra ‘Auras Anónimas’, de la reconocida artista Beatriz González, quien falleció el pasado 9 de enero.

El Distrito dispuso de $14.430.529.023 de pesos para toda la intervención que durará aproximadamente 18 meses, a partir del acta de inicio.

El Cementerio Central ha sido un lugar de prácticas, oficios, rituales y usos sociales diversos, que dialogan hoy con intervenciones contemporáneas como Auras Anónimas, de ahí la importancia de la intervención.