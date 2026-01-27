Capturan a alias ´Ñungo´ y ´Chachán´ por el hurto de motos en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la captura mediante orden judicial de dos hombres señalados de dedicarse al hurto de motocicletas en Ibagué, bajo las modalidades de halado e intimidación con armas blancas.

Los capturados fueron identificados como Jesús Bermúdez de 18 años, conocido con el alias de ´Ñungo´, su detención se materializó en el barrio el Topacio, esta personas registra anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

Por su parte, en el sector del Papayo se capturó a Jhonny García de 27 años, alias ´Chachán´ quien registra anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

Es de resaltar que las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías, por el delito de hurto calificado y agravado con violencia contra las personas.

Así operaban estos dos actores delincuenciales

Estas dos personas presuntamente serían los responsables del hurto de motos en diferentes sectores de la capital del Tolima, pero la orden de captura se emitió por la presunta vinculación de alias ´Ñungo´ y ´Chachan´ en un hecho ocurrido el pasado 5 de enero de 2026 en el barrio Protecho Topacio, donde presuntamente despojaron a un ciudadano de su motocicleta. Durante el hecho, la víctima fue lesionada con un arma cortopunzante.

“Se pudo establecer que centraban su actuar delictivo principalmente en los barrios del norte de la ciudad y en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro, donde seleccionaban a sus víctimas para cometer los hurtos”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Una vez puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.