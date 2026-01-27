Alias ´Camilo´ robaba a mujeres bajo la modalidad de raponazo en las calles de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué en articulación con la Fiscalía General de la Nación logró la captura mediante orden judicial de una persona señalada de participar en diferentes hechos delictivos bajo la modalidad de raponazo en las calles de la capital del Tolima.

La captura se realizó en el barrio Santa Bárbara donde investigadores de la SIJÍN hicieron efectiva la orden de captura contra Camilo Andrey Parra Castillo de 31 años, conocido como alias “Camilo”, por el delito de hurto calificado y agravado. La orden fue emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué.

Según las investigaciones adelantadas por parte de la Policía este individuo estaría vinculado con al menos cuatro hurtos a personas, especialmente a mujeres cometidos durante los meses de marzo y abril de 2025. Los hechos se registraban bajo la modalidad de raponazo, movilizándose en una motocicleta tipo Pulsar NS.

Las investigaciones permitieron establecer que su zona de injerencia se concentraba principalmente en los barrios Gaitán, Piedra Pintada, Villa Marlén y el Centro de la ciudad, donde, al parecer, seleccionaba a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

Al verificar su historial judicial, se evidenció que el capturado registra dos anotaciones en calidad de indiciado por los delitos de hurto calificado y extorsión.

Una vez puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fue presentado ante un juez de control de garantías que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de las líneas oficiales, para continuar cerrándole el paso al crimen en todas sus modalidades”, manifestó el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: la ofensiva contra el hurto a personas en Ibagué registra ya 14 capturas en flagrancia y 10 por orden judicial en lo que va corrido del año