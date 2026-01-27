Ajuste de cuentas entre bandas deja dos hombres muertos en Flandes, Tolima

Tolima

El coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la Policía Nacional en Cundinamarca, confirmó que en la madrugada de este martes 27 de enero fueron asesinados con arma de fuego dos hombres en el barrio Las Rosas de Flandes, cerca de la ribera del río Magdalena.

Según el oficial, por jurisdicción le corresponde la seguridad del municipio de Flandes, e indicó que los sicarios acabaron con la vida de Luis Núñez, de 19 años, y de un hombre de aproximadamente 40 años, aún pendiente por identificar, quien sería habitante en condición de calle.

“Estas dos personas, al parecer, se dedicarían no solo al tráfico sino también al consumo de estupefacientes. Al verificar los antecedentes judiciales, alias ‘Luis’ presentaba registros por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales, hurto calificado y porte de armas de fuego”, detalló el coronel Herrera.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el doble homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico conocidas como Las Rosas y Los Puyicas, con injerencia en los barrios San Luis y El Caño de Flandes.

“Tenemos un posible indiciado que pudo cometer este hecho criminal. En estos momentos nos encontramos en recolección de información, manejo de fuentes humanas, verificación de cámaras del sector y análisis de los procesos investigativos que adelantamos en coordinación con la Fiscalía”, agregó.

Se trata de los primeros homicidios registrados en 2026 en el municipio de Flandes, ubicado en el oriente del Tolima, en límites con Cundinamarca.