Camilo Enciso y Jorge Robledo confirman dupla anticorrupción al Congreso
Camilo Enciso y el exsenador Jorge Enrique Robledo oficializaron sus candidaturas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, respectivamente.
El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, y el candidato al Senado, Jorge Enrique Robledo, lanzaron oficialmente sus campañas al Congreso de la República bajo la consigna de fortalecer la lucha contra la corrupción y promover cambios estructurales para Bogotá y el país.
Robledo confirmó que Enciso encabezará la lista a la Cámara por Bogotá, mientras él ocupará el número 10 en la lista al Senado.
El exsenador señaló que los une “una trayectoria común en la defensa de lo público y una visión crítica frente a los gobiernos actuales y pasados”, a los que acusó de no haber dado respuestas efectivas a los problemas nacionales.
Por su parte, Enciso calificó como un honor la alianza con Robledo, a quien describió como un referente histórico de la integridad en la política colombiana. Y anunció que, de llegar al Congreso, impulsarán una “gran dupla anticorrupción” enfocada en un control político riguroso y en la presentación de proyectos de ley clave.
Entre las iniciativas planteadas están una ley de cabildeo para garantizar la transparencia en la relación entre el Congreso y el Gobierno, fuertes restricciones a la contratación directa y una ley de cero impunidad para cerrar los vacíos que hoy permiten que casos de corrupción queden sin sanción.