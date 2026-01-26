Un año académico han perdido estudiantes en Bogotá por movilizaciones entre 2012 y 2024

Inicio de clases 2024: fechas para colegios distritales en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Klaus Vedfelt

Este 26 de noviembre regresaron a clases más de 680 mil estudiantes de colegios públicos en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, alertó sobre las afectaciones académicas que han tenido los menores por los diferentes paros y movilizaciones que se han realizado.

Entre 2012 y 2024 en Bogotá, los estudiantes han perdido 185 días de clase, lo que equivale a 1 año académico.

“Hay una demostración de estudios que apuntan a que donde hay ausentismo de maestros, se impacta directamente la calidad de la educación que reciben los niños y tiene un impacto directo en las pruebas estatales”, señaló Galán.

Para el alcalde la prioridad es garantizar el tiempo de la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Noticia en desarrollo…