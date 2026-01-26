Trabajamos para lograr la libertad inmediata y sin condiciones de Maduro y su esposa: fiscal Saab

El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab. EFE/ Miguel Gutierrez / MIGUEL GUTIERREZ ( EFE )

El Fiscal General de Venezuela, Tareck William Saab, declaró en 6AM W de Caracol Radio que se está realizando “todo el trabajo realmente bueno para lograr la libertad inmediata sin condiciones del presidente Nicolás Maduro y de su señora esposa”. Esta afirmación se produce en un contexto de eventos recientes que han impactado la situación política del país.

