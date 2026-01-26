Trabajamos para lograr la libertad inmediata y sin condiciones de Maduro y su esposa: fiscal Saab
Tareck William Saab hizo referencia a un “ataque del 3 de enero” donde, según él, murieron entre 100 y 120 personas y el jefe de Estado fue “secuestrado” junto con la primera dama.
El Fiscal General de Venezuela, Tareck William Saab, declaró en 6AM W de Caracol Radio que se está realizando “todo el trabajo realmente bueno para lograr la libertad inmediata sin condiciones del presidente Nicolás Maduro y de su señora esposa”. Esta afirmación se produce en un contexto de eventos recientes que han impactado la situación política del país.
Fiscal de Venezuela asegura que sí hay más de 600 excarcelaciones y dice que cifras de ONG mienten
