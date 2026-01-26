Habla en 6AMW el fiscal de Venezuela Tarek William Saab sobre excarcelaciones de presos políticos

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: EFE. / RONALD PENA R ( EFE )

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habló este lunes, 26 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a todo el proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero.

Willian Saa enfatizó que las ONGs no tienen cualidad, competencia en un proceso judicial de las excarcelaciones y destacó que en Venezuela y en el planeta Tierra, la fiscalía es el órgano que investiga y solicita la medida de excarcelación en este caso.

Saab confirmó que desde finales de diciembre hasta la fecha se han emitido más de 600 medidas de excarcelación, incluyendo solicitudes realizadas el 24 y 31 de diciembre, así como en días posteriores del mes de enero.

Según el Fiscal, estas acciones forman parte de una política de Estado iniciada desde el gobierno de Hugo Chávez y continuada bajo Nicolás Maduro, orientada a promover la reconciliación y la paz en el país.

“Esto es un gesto, un paso adelante por la paz, por la convivencia, y creo que lo estamos logrando”, afirmó Saab.

El Fiscal también aclaró que las cifras que reportan algunas ONGs son menores porque estas organizaciones no tienen competencia legal en procesos judiciales, siendo el Ministerio Público y los tribunales quienes gestionan y aprueban las excarcelaciones.

Escuche la entrevista completa a continuación:

