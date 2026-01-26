Trabajadores de UNP siguen haciendo reparos a la contratación de más de 6.800 personas

Cúcuta

No cayó bien en las organizaciones sindicales de la Unidad Nacional de Protección los dos decretos del gobierno que hace crecer la nómina de esa entidad.

La iniciativa gubernamental busca crear 6.870 nuevos puestos laborales en medio de una jornada electoral y con la preocupación de quienes vienen vinculados a ese despacho.

Reiller Trujillo presidente del Sindicato de la UNP dijo a Caracol Radio que “no han tenido en cuenta a quienes venimos desde hace trece años, no va haber garantías para quienes hemos venido construyendo un servicio para el Estado. No quiero desconocer a los demás, pero nosotros como trabajadores contratistas somos parte de esta Unidad”.

“La presidencia saca una resolución que nos deja por fuera, sin ningún reconocimiento para participar de ese proceso.Nosotros estamos radicando una acción popular encontramos en la norma que la UNP certifica que hay 22 organizaciones sindicales avalaron esa resolución pero eso es falso, nunca nosotros como sindicato estuvimos de acuerdo” dijo el líder sindical.

“No tuvimos ese documento en las manos, y nos están vulnerando el debido proceso y están mintiéndole a todas las personas, no estamos de acuerdo con esa resolución” precisó.